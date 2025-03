Championnats d’académie qualificatifs aux championnats de France UNSS ce mercredi

Le tennis de table a le vent en poupe à Mayotte, et le tournoi du Ramadan 2025 organisé par les Rockets de Pamandzi en est la preuve vivante. Plus qu'une simple compétition, cet événement est devenu un véritable rendez-vous sportif et convivial, ouvert à tous les passionnés, débutants comme confirmés. Rencontre avec Caabi Abdouroihamane, dirigeant du club des Rockets, ainsi que deux pongistes, Bryann Serot et Annaëlle Loth.