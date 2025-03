Plus de 3.000 personnes au départ de Mamoudzou by night, un succès pour sa deuxième édition

Sur le parvis de l’hôtel de ville de Mamoudzou peu avant 20h, la foule s’est rassemblée dans la bonne humeur, accompagnée d’abord par un debaa puis de la musique moderne. « Après avoir traversé une grosse période, on passe outre ça et Mamoudzou et Mayotte se relèvent ! », lance sous les applaudissements de la foule une membre de l’organisation qui a réquisitionné plus de 150 bénévoles pour accompagner et encadrer les participants.

Après avoir fait un point sur les deux parcours du soir, le top départ a été donné par Toiyifou Ridjali, adjoint au maire de Mamoudzou au développement de l’excellence sportive. « Mamoudzou c’est la ville de tout le monde, on est heureux de voir tout ce beau monde ici, d’autant plus en période de ramadan. Faire du sport c’est bien pour la santé, ce n’est plus à prouver. Bonne marche et bon trail à tous !« .

Les deux parcours ont débuté en longeant le port de Mamoudzou, puis alors que les coureurs ont fait le tour complet du quartier de Cavani, les marcheurs eux ont grimpé la CCD14. Les bâtons lumineux ont ravi les participants mais aussi les habitants installés à leurs balcons qui ont profité du spectacle. La marche s’est faite sur un rythme rapide qui a obligé les bénévoles à arrêter les participants pour faire de petites pauses et aussi gérer la circulation. L’organisation a été particulièrement efficace mais aussi assez détendue pour mettre de l’ambiance dans le cortège.

Après l’effort de la montée, l’arrivée sur les hauteurs de la ville aux abords du CHM, a permis à tous de profiter de la vue sur les lumières de Kawéni ou bien de Petite-Terre, particulièrement bien visible en raison de la Pleine Lune. Les jambes se sont relâchées au moment de débuter la descente vers les quartiers du centre-ville.

Au milieu des maisons, des enfants n’ont pas hésité à rejoindre l’élan de la foule lors de son passage. Celle-ci s’est invitée, le temps de quelques minutes dans la soirée des résidents, certains jouant aux dominos, d’autres priant à la mosquée. Tous se sont arrêtés pour regarder la déambulation, impressionnés par la taille du groupe. Du début à la fin, avec leurs bâtons lumineux les marcheurs ne semblaient faire qu’un, telle une vague qui parcourt Mamoudzou.

Après avoir passé, sous les applaudissements, l’arche qui annonce la fin du parcours, coureurs et marcheurs avaient le sourire sur le visage. Mamoudzou by night a sans aucun doute été un succès et à peine terminée, tous espèrent déjà se retrouver pour l’année prochaine.

