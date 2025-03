Mamoudzou by Night : la Ville remercie les 4.500 participants

« Trois mois après le passage du cyclone Chido, Mamoudzou a vibré au rythme du sport et de la solidarité à l’occasion de l’édition 2025 de Mamoudzou By Night. Un immense merci à toutes et à tous pour avoir fait de cet événement un moment de résilience, de partage et d’unité ! », écrit la Ville de Mamoudzou dans un communiqué, lundi 17 mars.

« Ce samedi 15 mars, près de 4.500 participants ont répondu présents pour cette grande marche et ce trail nocturne, démontrant ainsi leur attachement aux valeurs du sport et du vivre ensemble. Dans un contexte de reconstruction et d’espoir, cette mobilisation exceptionnelle témoigne de la force et de la détermination de notre communauté ».

Rendez-vous pris le 8 mars 2026 pour la troisième édition

« Au-delà de la performance sportive, c’est un véritable élan de solidarité et de fraternité qui s’est exprimé. Aucun incident n’a été signalé, preuve que le respect, la bienveillance et l’entraide restent au cœur de nos engagements collectifs. Merci à tous les bénévoles, aux associations locales et à nos partenaires qui ont contribué au succès de cette soirée placée sous le signe de la convivialité et du dépassement de soi ».

« Avec Mamoudzou By Night, la ville poursuit son ambition de favoriser l’accès au sport pour tous, tout en permettant aux habitants de se réapproprier l’espace public dans un cadre festif et sécurisé. Cet événement symbolise notre volonté de faire du sport un moteur de cohésion sociale et de renaissance après l’épreuve que nous avons traversée ».

« Face à l’engouement suscité par cette édition, nous avons le plaisir de vous donner rendez-vous le samedi 8 mars 2026 pour une nouvelle aventure sportive et humaine encore plus belle. Ensemble, continuons à faire briller Mamoudzou à travers le sport, la solidarité et la joie de vivre ! ».