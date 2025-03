Les inscriptions pour suivre une formation en orthoptie sont ouvertes !

Dans le cadre de son engagement en faveur de la formation et de l’emploi, le Conseil départemental de Mayotte, en partenariat avec LADOM et l’Université Paris Cité, ouvre les inscriptions à une formation diplômante en orthoptie, au titre de la rentrée de septembre 2025 (6 places disponibles).

Cette formation, d’une durée de trois ans, alterne cours théoriques et stages pratiques, avec des périodes d’apprentissage à Mayotte et en Métropole. Elle bénéficie du soutien financier du Conseil départemental, via LADOM, qui permet de couvrir l’intégralité des frais pédagogiques et d’inclure une rémunération mensuelle pour les étudiants.

Modalités d’inscription

Les candidatures sont ouvertes sur la plateforme Parcoursup. Les étudiants intéressés sont invités à s’inscrire dès maintenant via ce lien

Contacts et renseignements

– Mme Latufa ALI ABDOU – latufa.aliabdou@cg976.fr

– M. Houdharia BACO BACAR – houdharia.bacobacar@ladom.fr