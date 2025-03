« Après un passage à Paris, Marseille, Mulhouse, Portland et Chicago, le court métrage documentaire hybride Mahorais « HARAKA HARAKA » poursuit sa route des festivals. Il est sélectionné en Compétition à la 29ème édition du festival régional et international du cinéma de Guadeloupe (FEMI) qui aura lieu du 22 au 28 mars prochain à Lamentin en Basse-Terre », note l’équipe du film, du collectif « Fundi, le cinéma en mouvement », basé à Mayotte.

« Un vieux pneu concourt à l’historique course de pneus de Mayotte, où se croisent les destins de deux femmes, sous un soleil de plomb », voici le pitch de ce court métrage sortie en 2024 par Germain Le Carpentier, produit par Daniel Chebani Chamssoudine et la productrice associée Isabelle Fargier. « Le film fait le choix d’explorer au féminin, la légendaire course de pneus, à travers un projet unique et intemporel, dans un noir et blanc cinégénique ».

Du côté du FEMI, il a été créé en 1992, par Felly Sédécias et Patricia Lavidange, et il est organisé chaque année par l’association Images et Cultures du Monde. L’objet principal est d’assurer sur le territoire guadeloupéen la diffusion d’œuvres cinématographiques de qualité de genres et de formats diversifiés venant de la Caraïbe et de l’international. « L’équipe organisatrice est en grande majorité féminine et a même reçu l’actrice afro-américaine Angela Bassett en tant qu’invitée d’honneur ».

« Nous avons hâte aussi de partager prochainement ce nouveau film au public mahorais et prochainement sur France TV », indique également l’équipe du film.