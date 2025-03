La semaine de l’éducation financière revient du 17 au 23 mars 2025

Du 17 au 23 mars 2025, l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM), en collaboration avec la Banque de France et les partenaires de la stratégie EDUCFI, organise une nouvelle édition de la Semaine de l’Éducation Financière. Au programme : conférences, tables rondes et ateliers gratuits pour sensibiliser le public à la gestion de budget, aux finances personnelles et professionnelles.

Cette initiative s’inscrit dans la Global Money Week, un événement mondial promu par l’OCDE depuis 2012, qui se déploie dans 176 pays. Le thème de cette 13ème édition, « Ne suis pas n’importe qui pour tes finances, privilégie la vigilance », met l’accent sur la nécessité d’obtenir des informations financières fiables et neutres pour se prémunir contre les risques d’arnaques, particulièrement sur les réseaux sociaux.

À Mayotte, plusieurs événements de sensibilisation seront proposés :