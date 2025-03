Les jeunes danseuses de la MJC de Kani-Kéli de retour d’un échange artistique à La Réunion

« Il y a trois choses à avoir dans la danse : l’attitude, l’énergie et la précision, a dit aux filles Aurélie Aure, qui dirige le groupe de danse KG Crew. Pour certaines ça a été un déclic, elles ont tout de suite mis plus d’énergie, et compris qu’il ne fallait pas faire semblant dans les mouvements ! », raconte Amina Aboudou, présidente de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Kani-Kéli, au retour de leur séjour.

Avec 11 filles du village, qui ont entre 7 et 12 ans, et 2 autres encadrants, elles viennent tout juste de rentrer, mercredi 12, d’un échange artistique d’une semaine à La Réunion autour de la danse.

Danse afro et amapiano

Le projet est né fin 2024, après qu’Amina Aboudou a rencontré sur les réseaux sociaux, Aurélie Aure, directrice du groupe de danse réunionnais KG Crew. « Je lui ai fait part de mon envie de venir pour suivre la troupe sur l’île lors de sa tournée en décembre et faire des ateliers avec eux. Elle a tout de suite accepté. A cause de Chido le séjour a été repoussé à ce mois de mars, et il a fait du bien à tout le monde, on a tous pu sortir un peu de notre quotidien ».

« Les cours de danse afro et amapiano se tenaient tous les soirs de 17 h à 20 h et on a tourné un clip qui sera bientôt disponible”, continue Amina Aboudou. « On a eu un cours à la plage de l’Étang-Salé et nous avons pu profiter un peu de l’endroit. Le samedi et le mardi nous avons pu faire du shopping au centre-ville de Saint-Pierre, mais les journées étaient courtes, c’était très intense ! La majorité des filles n’étaient jamais venues à La Réunion, certaines n’avaient jamais pris l’avion ».

« Depuis plusieurs années, à la MJC de Kani-Kéli, on a envie de développer les échanges extérieurs et les mobilités artistiques, pour faire découvrir d’autres endroits aux jeunes mais aussi favoriser le vivre-ensemble et faire la promotion de chez nous, de Mayotte« , explique-t-elle.

Une découverte de la danse professionnelle

« A la MJC de Kani-Kéli on a beaucoup d’ateliers de danses et de chants, mais on a du mal à trouver des professionnels pour encadrer les enfants qui y participent. Le voyage a permis aux filles de découvrir le côté professionnel de la danse et elles se sont rendu compte pour certaines qu’elles aimaient vraiment ça ! », remarque Amina Aboudou, heureuse de voir certaines filles se créer une vraie passion autour de la discipline. « Au début elles étaient un peu réticentes, dans leur coin, mais au final c’était génial pour tout le monde et on a réussi à tirer de ce séjour quelque chose d’extraordinaire ».

De retour à Mayotte, la danse ne va pas s’arrêter bien au contraire. Les ateliers danse de la MJC se tiennent tous les vendredis soir de 17 h à 18 h 30. « Elles vont pouvoir incorporer les danses apprises à La Réunion dans leurs chorégraphies, avant la représentation finale au mois de juin », se réjouit la présidente.

« J’ai hâte de faire d’autres voyages, d’autres échanges extérieurs avec les ateliers théâtres, chants ou avec le studio. Cela m’a aussi donné envie de trouver encore plus de professionnels pour nous accompagner ici à Kani-Kéli », conclut Amina Aboudou.

Peu touchée par le cyclone Chido, la MJC de Kani-Kéli, qui est aussi un Espace de vie sociale, a repris l’ensemble de ses activités et accueille les familles du lundi au vendredi. Les ateliers danses sont ouverts à tous, après inscription et une adhésion de 30 euros pour toute la famille.

Victor Diwisch