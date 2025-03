La Poste de Mayotte assure la continuité de ses services malgré le mouvement de grève 

Face à la grève des organisations syndicales Sud et CGT qui touche La Poste à Mayotte, la direction de l’établissement annonce qu’un plan de continuité d’activité a été mis en place pour garantir l’accès aux services postaux et bancaires, malgré le contexte de tension sociale.

Dix bureaux de poste ouverts

Actuellement, dix bureaux de poste sont ouverts, permettant aux Mahorais d’accéder à l’offre complète de services, du courrier aux transactions bancaires, avec des horaires adaptés de 8h à 14h30. Les bureaux situés à Kawéni, Koungou, Mtsapéré, Passamaïnti, Dzaoudzi-Labattoir, Combani, Dzoumogné, Dembéni, Sada et Kani-Kéli sont pleinement opérationnels. En complément, toutes les agences communales de Mayotte, telles que celles d’Acoua, Mtsangamouji, Bandrélé, Chiconi, Pamandzi et Bouéni, restent ouvertes. Ces agences proposent des services postaux et financiers, notamment un dispositif de dépannage financier pour les clients dans le besoin. Pour les entreprises, le Carré Entreprise de la plateforme de distribution du courrier de Kawéni continue également de fonctionner.

La distribution du courrier et des colis est assurée dans les zones accessibles par le personnel non gréviste. Les clients peuvent ains accéder à une gamme de services postaux et financiers en ligne, à toute heure, sur le site de La Poste ou prendre rendez-vous en bureau de poste pour des services spécifiques.

Des solutions de financement après Chido

Suite au passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024, La Poste de Mayotte a pris des mesures « exceptionnelles » pour soutenir son personnel et la population. Les postiers ont bénéficié du maintien de leur salaire et d’un accompagnement psychologique. Un dispositif financier a permis le versement d’une prime d’urgence, d’une indemnité sinistre et la monétisation illimitée des congés pour remplacer les équipements endommagés. Pour aider la population, la Banque Postale a proposé deux dispositifs financiers : un prêt de reconstruction sans frais de dossier pour financer la rénovation de leur résidence principale, et un prêt personnel à 1% pour des projets divers tels que l’achat d’un véhicule ou des travaux de réparation.

Face à ce mouvement de grève, la direction de la Poste a d’ores-et-déjà annoncé qu’une nouvelle rencontre avec les organisations syndicales était prévue ce vendredi 14 mars pour poursuivre le dialogue social.