La 2e édition de la Classe Prépa Talents fera sa rentrée universitaire en octobre 2025

Après le succès de la première promotion en 2024, l’université de Mayotte et la préfecture de Mayotte renouvellent la Classe Prépa Talents, un programme financé par le ministère de la Fonction publique et de la Transformation. Cette formation permet aux jeunes mahorais de se préparer aux concours de la fonction publique de catégorie A et B, tout en bénéficiant d’une bourse complémentaire de 4.000 euros.

Avec une capacité d’accueil de 65 places, la Classe Prépa Talents propose comme filières :

– Enseignement (Capes, Professeurs des écoles) pour les étudiants inscrits en 2ᵉᵉme année de licence en lien avec le concours choisi.

– Justice et Administration générale pour les personnes titulaires d’un BAC + 3 en économie, droit, AES, sciences politiques.

Une dynamique renforcée pour la réussite aux concours des jeunes mahorais. Une bourse supplémentaire de 4.000 euros.

Les inscriptions pour les épreuves de sélection et l’envoi des dossiers se feront directement sur le site de l’université. Le début des inscriptions est fixé au 1er avril 2025.

Pour tous renseignements Contacts :

Moundhir FOUNDI : Gestionnaire formation Prépa Talents

prepatalents@univ-mayotte.fr