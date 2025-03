Les Régions de France débloquent 540.000 euros pour des bons alimentaires et des équipements

Arrivée à Mayotte pour « renforcer les coopérations interrégionales et soutenir les initiatives locales », la présidente du Conseil régional d’Occitanie et de l’Association Régions de France, Carole Delga, a signé ce mercredi 12 mars une convention conjointe avec le Conseil départemental et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte, pour concrétiser la mise en place de bons alimentaires et de bons d’équipements afin d’aider les familles les plus vulnérables, après le passage du cyclone Chido.

Des bons dédiés aux personnes vulnérables accompagnées par le Conseil départemental

La convention permet à la CCI, à partir de ce mois de mars, de débuter la distribution de 540.000 euros de bons, soit 2.050 bons alimentaires, d’une valeur de 100 euros, et 670 bons d’équipements, d’une valeur de 500 euros, aux personnes vulnérables accompagnées par les services du Conseil départemental, comme les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Ces dernières seront mises en relation avec les Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) pour récupérer les bons. Ces bons ne sont donc pas tout public.

« Ce partenariat répond aux besoins de la population et s’appuie également sur le tissu commercial et entrepreneurial de Mayotte », souligne Carole Delga. « On peut faire le choix de l’importation des produits, mais l’économie de Mayotte n’en tire pas de bénéfices, ces bons permettent à la population d’acheter directement dans les commerces », a ajouté Ben Issa Ousseni, président du Conseil départemental. « On aurait aimé que ces aides viennent avant le début du ramadan, mais là le but est que pour l’Aïd la population ait quelque chose à manger ».

La liste des commerces partenaires sera communiquée dans les prochains jours. Ces derniers, une fois qu’ils auront récupéré les bons, devront les retourner à la CCI pour être payés. Chaque personne est invitée à utiliser les bons entre le mois de mars et le mois de mai, et les entreprises auront entre mai et septembre pour récupérer l’argent auprès de la CCI.

3.5 millions d’euros débloqués par les Régions de France

Plus tôt dans la matinée, ce mercredi, Carole Delga a rendu visite à la mission médicale EMT 1, une équipe médicale d’urgence déployée fin janvier pour renforcer les soins d’urgence après le passage du cyclone, elle s’est ensuite rendue à Acoua pour visiter la Protection maternelle infantile (PMI) et échanger avec le personnel de santé.

Au total l’association Régions de France va apporter 3.5 millions d’euros d’aides, en plus des bons, l’argent va être injecté dans des prestations de services, comme de l’aide à la personne via la Sécurité civile.

« Cette aide montre l’efficacité de l’action publique et de la décentralisation, plus il y a du pouvoir localement plus on est actif. C’est un message d’union de tous les présidents de Régions, un message d’énergie positive. On est une équipe de France, nous formons un pack, comme au rugby », a souligné Carole Delga, en référence au sport majeur de la région Occitanie.

Victor Diwisch