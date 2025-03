L’Agence d’Attractivité de Mayotte (AaDTM) dresse le bilan 3 mois après le passage de Chido

La loi d’urgence pour Mayotte vise à simplifier les procédures d’urbanisme, accélérer la reconstruction des infrastructures essentielles et soutenir l’économie locale, notamment en assouplissant les règles des marchés publics. Des aides renforcées pour les entreprises et des dispositifs de chômage partiel prolongé sont également prévus.

Aussi, près de 3 mois après le passage du cyclone Chido, les professionnels du tourisme demandent une aide accrue des pouvoirs publics pour soutenir le secteur encore en difficulté. En effet, les premières aides ne couvrent pas entièrement les pertes subies ni le maintien des charges. Des aménagements urgents, comme la construction de nouveaux pontons à Mamoudzou et en Petite-Terre, sont également essentiels.

Michel Madi, directeur de l’AaDTM, estime que « Pour pouvoir relancer le tourisme après la crise, nous envisageons des dispositifs tels que les chèques vacances ou les séjours seniors pour la population et les salariés. Il est essentiel d’aider financièrement les activités touristiques à se relancer mais la reprise touristique ne se fera pas sans accompagner aussi le moral des Mahorais ».

L’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique de Mayotte a continué de promouvoir le territoire

L’AaDTM a été présente tout au long du Salon de l’Agriculture cette année aux côtés de la Chambre d’Agriculture, Pêche et Aquaculture de Mayotte (CAPAM) afin de renforcer l’attractivité et valoriser les richesses du territoire. Cette présence a permis d’attirer l’attention des visiteurs – professionnels comme curieux – ainsi que des médias sur la culture mahoraise, sa gastronomie locale et sa richesse touristique. Le Salon a également été l’occasion de mettre en avant des témoignages positifs et résilients d’acteurs agricoles résolument tournés vers l’avenir, notamment au sein de la filière bio.

Pour Anwar Soumaila Moeva, Président des Jeunes Agriculteurs de Mayotte, « Mayotte est l’un des départements dans lequel on utilise le moins de pesticides. C’est une dynamique qu’il faut conserver en accompagnant les agriculteurs bio. Cela commence en s’assurant qu’ils perçoivent tous l’aide à l’hectare qui leur est due, mais également en réhaussant le plafond de cette aide de quinze mille euros ».

Par ailleurs, l’AaDTM a poursuivi ses activités de promotion de la relance de l’industrie touristique, la semaine passée, au Salon ITB, plus grand salon international du tourisme à Berlin. En participant à ce rendez-vous unique au monde pour les acteurs du tourisme, l’Agence a souhaité rappeler la volonté des acteurs du tourisme mahorais de reprendre leurs activités et de poursuivre la promotion du tourisme malgré les difficultés engendrées par le cyclone.

L’accueil touristique redevient opérationnel dans l’île

L’accueil touristique est désormais opérationnel bien qu’encore partiel avec 4 des 5 espaces d’accueil touristiques ouverts, dont le comptoir à l’aéroport.

Au 1er mars, 77% des professionnels du tourisme déclarent leurs établissements ouverts ou partiellement ouverts contre seulement 28% au 1er janvier. C’est en particulier l’accès à l’électricité et à l’eau qui a permis à nombre de structures de rouvrir. De plus, 92% des hébergements touristiques de l’île se déclarent ouverts ou partiellement ouverts. Les hébergements ouverts situés à Mamoudzou et alentours ainsi qu’en Petite-Terre bénéficient d’une occupation très importante via les équipes d’intervention et le tourisme d’affaires.