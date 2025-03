La Foire Ramadan fait son grand retour

En visite à Mayotte, Carole Delga, présidente de l’association des Régions de France, a signé ce mercredi 12 mars une convention tripartite, avec le Conseil départemental et la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, pour le financement de bons alimentaires et d’équipements à hauteur de 540.000 euros. Une enveloppe qui s’inscrit dans une aide post-Chido, plus globale de 3.5 millions d’euros.