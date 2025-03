Nouveau président et nouvelles ambitions pour la Jeune Chambre économique de Mayotte

Elle fait peut parler d’elle mais la JCE existe bien à Mayotte. Son Assemblée générale de février a été l’occasion d’une passation de pouvoir entre Amina Madi Bao (Les délices d’Amina) et Mohamed Ahamada, nouveau président de la structure affiliée à la Jeune Chambre économique de France.

Depuis plus de 70 ans, la Jeune Chambre Économique Française rassemble une communauté de plusieurs milliers de jeunes citoyens qui portent des projets d’intérêt général sur le territoire français. Fondée en 1952 et reconnue d’utilité publique depuis 1976, l’association regroupe des citoyens bénévoles qui ont entre 18 et 40 ans, venant de différents horizons : étudiants, des salariés, professions libérale, entrepreneurs…

L’ambition de la nouvelle équipe suit pour l’instant la raison de vivre de la JCE : favoriser l’engagement des jeunes et impulser des initiatives concrètes pour le développement du territoire. « De nombreux projets sont en préparation, avec l’organisation d’événements fédérateurs et l’accueil de représentants nationaux et internationaux », indiquent-ils.

L’organisation peut se targuer de bénéficier de l’expérience des hommes et des femmes qui l’ont développé, avec la présence des anciens présidents et présidentes, depuis 2006. « Leur présence et leurs interventions ont apporté une véritable valeur ajoutée à cette première Assemblée Générale de l’année, soulignant la force du réseau JCE Mayotte et l’importance de la transmission entre générations de membres ».

Les jeunes entrepreneurs sont invités à les rejoindre, « c’est s’engager dans une dynamique où les idées deviennent des projets et où l’engagement collectif mène à des transformations positives. C’est l’opportunité de côtoyer des leaders, de monter en compétences et de porter des actions qui font bouger les lignes. » Une adressse : mayotte@jcef.asso.f