Manuel Valls : « une reconstruction trop lente et difficile à Mayotte »

Invité du Face à Face sur BFMTV et RMC ce lundi 10 mars 2025, alors qu’il revient de La Réunion après le passage du cyclone Garance, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, a été interrogé sur le niveau de reconstruction à Mayotte trois mois après le cyclone Chido.

« Elle est lente, trop lente et difficile », commentait en retour le ministre d’Etat. En précisant plus loin que l’eau y était encore « rare », et que Mayotte avait par le passé « pris beaucoup de retard », notamment dans « les écoles à développer », ou « les services publics à renforcer ».

Pour rappel, c’est un militaire qui est à la manœuvre, le général Facon, on est donc en droit d’attendre un programme ficelé et exécuté au cordeau. A moins qu’il n’en ait pas les moyens humains et matériels, puisque nous avons déjà vu que le secteur économique est sous doté par rapport à la Nouvelle Calédonie dans la réparation des dégâts. On ne peut pas espérer que ce territoire ravagé par un cyclone se reconstruise à moindre frais alors qu’un ministre d’Etat souligne sa sous-dotation jusqu’à présent.

A.P-L.