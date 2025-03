De jeunes sportifs mahorais aux championnats de France UNSS

Des équipes mahoraises représenteront prochainement notre île aux championnats de France UNSS : les associations sportives du lycée de Petite-Terre et du collège Zakia Madi de Dembeni courront le cross national le 16 et 17 mars à l’ile de loisir du Val-de-Seine pendant que des équipes de basket-ball 3×3, l’une masculine (AS lycée Petite-Terre) et l’autre féminine (AS Lycée Younoussou Bamana), joueront à Lille du 11 au 13 mars.

Une équipe de 12 basketteurs a quitté Mayotte le dimanche 9 mars pour disputer les matchs nationaux et une délégation de 18 athlètes s’est envolée ce mardi 11 mars au matin pour participer au cross national.

Les services organisateurs (UNSS Lille et UNSS Versailles) ont déployé des moyens financiers et matériels exceptionnels afin que les Associations Sportives des établissements puissent vivre l’expérience la moins coûteuse possible.

Un appel aux dons est également mis en place au niveau national via la plateforme « assoconnect » afin de collecter des dons pour venir en aide aux associations sportives mahoraises dans cette période de reconstruction.

Ces jeunes talents portent haut les couleurs de Mayotte dans l’Hexagone. Nous leur souhaitons de vivre la plus belle des réussites !