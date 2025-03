Biodiversité Outre-mer : trois appels à projets TeMeUm du 10 mars au 4 mai 2025

Une opportunité à saisir dans cette phase de reconstruction à Mayotte. Le programme TeMeUm – littéralement Toi Moi Un – de l’Office français de la biodiversité (OFB) et ses douze partenaires œuvrent pour faciliter la mise en place d’actions concrètes et opérationnelles favorables à la biodiversité des territoires ultramarins français.

Chaque année, l’Office français de la biodiversité (OFB) consacre une enveloppe de 400.000 euros pour soutenir des petits projets opérationnels en faveur de la biodiversité dans les Outre-mer français. Le programme TeMeUm et les 12 membres de son Comité des Partenaires orchestrent la répartition de ce budget en proposant trois appels à projets, qui ont été lancés entre le 10 mars et le 4 mai.

Ces appels à projet visent à accompagner les associations, les communes et les structures gestionnaires d’espaces naturels (GIP et établissements publics) ultramarins pour la mise en œuvre de trois catégories de projets. Une annonce bienvenue alors que Mayotte doit reconstruire sa biodiversité après les ravages de Chido.

Tout d’abord, l’appel à micro-projets a pour objectif de favoriser un effet levier à la mise en place d’actions comme le lancement d’un premier projet pour une jeune association. Les micro-projets durent un an et sont financés jusqu’à 15 000 euros. En 2024, parmi les 29 micro-projets sélectionnés, la restauration des habitats, le renforcement des connaissances, ou encore la sensibilisation. Par exemple, le microprojet lauréat de l’association La Voie Contée à La Réunion vise à réhabiliter et valoriser la faune et la flore de la Forêt de Nuages.

Le 2ème est un appel à compagnonnage, une formation sur un domaine spécifique. Il s’agit d’organiser un séjour professionnel sur une période d’une ou deux semaines aux côtés d’une autre structure experte dans le domaine visé. « Cette formation sur-mesure, à construire en binôme, peut être sollicitée en vue d’un projet précis qui nécessite un savoir ou un savoir-faire spécifique, déjà expérimenté ailleurs ». L’OFB prend en charge les frais de déplacement, l’hébergement et la restauration sur place jusqu’à hauteur de 5 000 euros. En 2024, trois compagnonnages ont été lauréats des appels à projet, dont celui des associations Bwara Tortues Marines de Nouvelle Calédonie et Te mana o te Moana de Polynésie, qui vise à partager leurs connaissances et renforcer les compétences sur le suivi des tortues marines.

Le 3ème est un appel à projets partenaires pour soutenir les initiatives entre acteurs ou territoires en faveur de la préservation de la biodiversité des outre-mer et portées par les membres du Comité des Partenaires du programme (CoPa). Seuls les membres du CoPa TeMeUm sont éligibles pour des projets d’un an financés jusqu’à 20.000 euros. En 2024, trois projets partenaires ont été sélectionnés, notamment celui du Conservatoire d’espaces naturels de Guyane qui souhaite organiser des journées d’échanges techniques sur le changement climatique à destination des gestionnaires d’espaces naturels et des partenaires de Guyane.

Les candidatures sont simplifiées et entièrement dématérialisées. Les dossiers de candidature sont évalués par des jurys locaux, composés d’acteurs de la préservation de la biodiversité de chaque territoire. Les équipes TeMeUm et des délégations territoriales ultramarines de l’OFB accompagnent les porteurs de projet à chaque étape de leur démarche – candidature, suivi du projet, bilan final et valorisation. L’aide financière s’élève à 80% maximum du budget annoncé et la subvention est versée en une fois au lancement de la mise en œuvre du projet.

Pour en savoir plus sur les appels à projets et le programme Te Me Um

Les règlements des appels à projets et les formulaires de candidatures à compléter en ligne sont accessibles sur Démarches Simplifiées du 10 mars au 4 mai :

Microprojets : demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-micro-projets-temeum-2025

Compagnonnages : demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-compagnonnages-temeum-2025

Projets partenaires : demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-partenaires-temeum-2025

Plus d’informations sur : temeum.ofb.fr/

Contacts : temeum@ofb.gouv.fr ou 04 67 69 84 67