Le dispositif Cadres d’avenir pour Mayotte vise à promouvoir la formation de cadres locaux pour soutenir le développement de Mayotte. Des étudiants et des professionnels à fort potentiel sont sélectionnés pour effectuer une formation universitaire dans l’Hexagone ou à La Réunion dans un secteur jugé prioritaire, pour une durée maximale de prise en charge de 5 ans et avec une obligation de revenir exercer à Mayotte.

Publics cibles :

– Les personnes pouvant postuler sont les bacheliers, les étudiants de L3 de l’Université de Mayotte ayant obtenu une admission en master, les étudiants de L1 et de L2 de l’Université de Mayotte avant un projet professionnel réel et sérieux et les professionnels du secteur public, privé ou associatif souhaitant reprendre des études.

Conditions d’éligibilité :

– Déclarant personnellement leurs revenus ou rattachés à un foyer fiscal dont le niveau de ressources, défini comme étant le rapport entre le revenu fiscal de référence et le nombre de parts fiscales figurant dans le dernier avis d’imposition (quotient familial), ne dépasse pas 26.631 euros

– Avoir résidé à Mayotte les 5 dernières années

– Être âgé de 28 ans au plus le 1er octobre. Par exception, pour le public professionnel, cette limite d’âge est fixée à 45 ans au plus le 1er octobre.

Les personnes sélectionnées bénéficieront d’une formation au départ qui se déroulera du 11 au 18 juillet 2025 à lloni (Dembéni) dans les locaux de l’association Émanciper Mayotte, d’un accompagnement renforcé et personnalisé durant leur parcours de formation, assuré par l’association ACESTE.

Les étudiants retenus pourront bénéficier d’aides financières prenant la forme :

– d’une prise en charge du transport pour rejoindre le lieu d’études, en classe économique, en totalité;

– Le versement d’une aide pour les frais d’installation

– Le versement d’une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de 5 ans. Le total cumulé des aides financières ne peut pas dépasser la somme de 808 € mensuels pour les étudiants, 1021€ mensuels pour les étudiants relevant du dispositif d’excellence et 1 433 € mensuels pour les professionnels.

À l’issue de la formation, les étudiants bénéficieront d’un accompagnement personnalisé par l’association Mayotte Entraide Étudiants afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics de Mayotte.

Les candidats doivent postuler exclusivement en ligne

Ouverture des préinscriptions

Dans l’attente de la confirmation de vos inscriptions universitaires, nous voUs recommandons de procéder à votre préinscription sur Démarches simplifiées afin de réserver votre place pour la future promotion 2025-2026.

Tous les documents et tous les messages adressés à LADOM ou à la préfecture doivent passer par la messagerie de la plateforme Démarches simplifiées.

Dates des comités de sélection : 7 mai, 10 juin et le 10 juillet 2025. Les candidats seront informés par e-mail.

Listes des métiers par secteur d’activité