Mayotte rend hommage aux victimes du terrorisme : 6ème édition de la Journée Nationale

La 6ème édition de la Journée Nationale d’hommage aux victimes du terrorisme se tiendra mardi 11 mars 2025 à 8h00, Place de France à Dzaoudzi. Le Préfet de Mayotte présidera cette cérémonie solennelle, en mémoire des victimes du terrorisme, instaurée par le décret n°2019-1148 du 7 novembre 2019.

Cet hommage, destiné à exprimer la solidarité nationale envers les victimes et leurs familles, sera marqué par un discours du Préfet, le dépôt de gerbes et une minute de silence. La population est invitée à participer pour honorer la mémoire des victimes et réaffirmer notre engagement collectif pour la paix et la tolérance. Cette journée marque aussi la reconnaissance envers celles et ceux dont l’engagement physique, moral ou intellectuel, s’est manifesté face aux violences nées de ces tragédies.