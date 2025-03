Le Président de la Fédération des Entreprises des Outre-mer a visité la future ZAE Ecoparc de Badamiers

Favoriser le développement économique et l’implantation des entreprises

Le projet de la Zone d’Activités Économiques de Badamiers vise à renforcer l’offre foncière pour les entreprises et à structurer les équipements nécessaires au développement économique du territoire. Ainsi 28.000 m² vont être dédiés aux activités économiques avec notamment des locaux, des entrepôts, ou encore des bureaux. Des infrastructures publiques sont également prévues avec le lycée des métiers de la mer, une cuisine centrale, la rénovation et l’extension de la déchetterie, l’installation d’une STEP par la Mahoraise des Eaux.

Par ailleurs, il y aura aussi une modernisation du quai de transfert maritime, et du centre technique communautaire (CTC) afin d’optimiser l’accueil des entreprises. Deux places publiques arborées et équipées sortiront également de terre ainsi que des accès adaptés aux camions, voitures, vélos et piétons, et un sentier reliant le site à la plage.

Un projet soucieux de l’environnement

Un groupement d’experts a été mobilisé dès la conception afin d’assurer une intégration respectueuse du site et de son environnement, et une labellisation environnementale de type EcoQuartier est en cours d’étude.

Ainsi, l’un des axes majeurs du projet repose sur le développement de l’économie circulaire, en limitant la consommation de ressources et la production de déchets, en favorisant le réemploi, le recyclage et les circuits courts. « L’objectif est de faire de la ZAE de Badamiers un pôle d’expérimentation innovant, où les entreprises pourront développer de nouvelles pratiques de production et de consommation plus durables », indique la CCPT dans un communiqué.

Les porteurs de projet d’entreprise souhaitant obtenir des informations sur une implantation dans la zone d’activités économiques de Badamiers peuvent contacter l’EPFAM à l’adresse suivante : badmiers@epfam.fr