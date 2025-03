La Ville de Neuilly se mobilise pour Mayotte après Chido

Trois mois après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, la ville de Neuilly-sur-Seine réaffirme son engagement solidaire en lançant une initiative pour soutenir les jeunes de l’île. À travers la vente de carafes « O de Neuilly », la municipalité entend récolter des fonds destinés à des actions de reconstruction en partenariat avec la ville de Mamoudzou, notamment en faveur du Conseil Municipal des Jeunes.

Cette démarche s’inscrit dans la longue tradition de solidarité de la ville, qui a déjà soutenu des causes internationales telles que le soutien de Haïti en 2010 et le soutien de l’Ukraine en 2020. Le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromantin, souligne que cette mobilisation va au-delà des aides institutionnelles : « La solidarité est un acte volontaire des habitants », insiste-t-il. Les commerçants et restaurateurs de Neuilly se sont également associés à l’opération. Les carafes seront disponibles dès le 15 mars à l’Hôtel de Ville, ainsi que lors des événements de printemps. Un don minimum de 15 euros est demandé pour chaque carafe.