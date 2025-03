La CAGNM honore les femmes engagées ce vendredi avec la 1ere édition de « Watru waché wa kiblane »

Cette journée, en collaboration avec la Préfecture de Mayotte, les communes de Koungou, Bandraboua, Mtsamboro et Acoua, sensibilisera aux droits des femmes et à l’égalité, en soulignant les avancées et les défis persistants. La CAGNM honorera également les femmes du Grand Nord, agentes, habitantes, et élues qui ont fait preuve de courage et de solidarité lors du cyclone CHIDO.

Quatre associations de chama de debaa du Nord se produiront pour honorer leur rôle dans la préservation du patrimoine culturel de Mayotte. Cette journée soulignera aussi l’importance des femmes dans la vie publique, sociale et économique du Grand Nord.

Infos pratiques :

L’événement aura lieu vendredi 14 mars à partir de 8h à Koropa Piscine