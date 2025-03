SMAE : Des perturbations de la distribution de l’eau attendues au Centre et au Sud de l’île

La société Mahoraise des Eaux informe les usagers que les fortes pluies ont affecté la qualité des eaux brutes à traiter, ralentissant la production d’eau potable pour l’usine de l’Ourouvéni. Dans ce contexte, la société des eaux alerte sur l’éventualité de nouvelles coupures d’eau : « Il faut s’attendre à des perturbations entraînant une diminution de la pression et un manque d’eau dans le centre et sud de Mayotte pour les secteurs 2 et 3 suivant le planning des tours d’eau ce dimanche 9 mars 2025«

Lors de la remise en eau, la SMAE conseille aux usagers de :

• « Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement » ;

• « Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire) » ;

• « Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi- journée suivant la remise en eau. »