Mayotte passe en vigilance orange : la dépression tropicale n°12 se rapproche

Un nouvel épisode météorologique particulièrement intense touche Mayotte. Le département a été placé en vigilance orange pour fortes pluies et orages à compter de ce samedi 8 mars au matin. Ce bulletin, émis à 07h29 en heure locale, est valable pour les 24 prochaines heures. Ce phénomène est lié à l’arrivée de la dépression tropicale n°12, située à 440 km à l’est-sud-est de Mayotte à 03h00 locales.

Une dégradation des conditions météorologiques

Météo France indique que les conditions météorologiques vont se dégradés fortement sur l’île. Des cumuls de pluie importants sont attendus, avec des prévisions allant de 50 à 100 mm de précipitations sur les prochaines 24 heures. Cette situation s’accompagnera d’orages violents. Les autorités recommandent une vigilance accrue face à ces conditions météorologiques instables, qui pourraient engendrer des risques d’inondations locales.

La dépression tropicale sous étroite surveillance

Si la dépression tropicale n°12 ne représente pas de menace immédiate en termes de vents violents, la vigilance jaune est toutefois maintenue pour les vents forts. À ce stade, le département reste également exempt de toute alerte en matière de vagues-submersion. Les services de sécurité civile et météorologiques rappellent la nécessité de suivre de près l’évolution de la situation via les médias locaux ou le site internet de Météo France, en consultant régulièrement les prévisions actualisées.

La prudence est de mise : il est fortement conseillé de limiter les déplacements, de sécuriser les habitations, et de se préparer à d’éventuelles coupures d’électricité. Le prochain bulletin de suivi, numéro 03, sera émis ce samedi 8 mars 2025 à 16h00 locales, et une nouvelle évaluation de la situation sera faite à ce moment-là. Pour suivre l’évolution des conditions météorologiques et obtenir des informations à jour, Météo France invite les habitants à consulter son site ici.

Mathilde Hangard