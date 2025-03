Une saison cyclonique qui n’en finit pas !

C’est une saison cyclonique qui n’en finit plus, on avait rarement vu une telle intensité toucher cette partie de l’océan Indien en un laps de temps aussi rapproché. Selon le site cycloneoi.com, deux systèmes sont en surveillance actuellement, il n’y aurait a priori « pas de danger pour les Mascareignes. En revanche, la situation sera sans doute à suivre pour Madagascar et l’archipel des Comores » dans les tous prochains jours.

« L’activité orageuse au Nord-Est de Rodrigues est relativement forte (…) L’avenir de cette activité suspecte est incertain en raison de conditions environnementales mitigées. Malgré une température de l’océan élevée et une bonne humidité, la présence de vent d’Est en altitude (cisaillement) pourrait freiner les velléités de cyclogénèse », indique cycloneoi.com Selon les différents modèles météorologiques, le système devrait toucher le canal du Mozambique ce week-end. « Les deux modèles s’accordent pour une intensification franche, dès lors que le système aura gagné le nord du Canal du Mozambique à échéance du week-end. Là encore, il faudra que la circulation ne soit pas trop altérée par le passage sur les reliefs du Nord de la grande île ».

Le système va suivre un déplacement globalement Ouest. « Sauf changement majeur, le phénomène va circuler au large Nord des Mascareignes, avant de rapidement traverser le Nord de Madagascar entre vendredi et une partie du week-end ».

L’archipel des Comores sous surveillance

Une dégradation des conditions météorologiques est possible au cours du week-end. « Tout dépendra de l’état du phénomène lorsqu’il évoluera sur le Nord du canal du Mozambique. Pour l’heure, il est impossible de parler de menace pour les îles de l’archipel. Néanmoins, il faudra garder un œil sur l’évolution du système au cours des prochains jours ». En effet, un système pourrait circuler et avoir une influence sur les terres habitées. Les populations du Nord de Madagascar et de l’archipel des Comores devront suivre régulièrement l’évolution de la situation via le CMRS (Centre météorologique régional spécialisé) de La Réunion et les services météorologiques respectifs.

Ces prévisions vont dans le sens de celles de Météo France Réunion qui indique dans son bulletin du 6 mars qu’« Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l’océan Indien. La préfecture a placé Mayotte en PHASE DE SAUVEGARDE CYCLONIQUE : menace cyclonique écartée mais il reste des dangers ». Et Météo France n’exclut pas un risque de nouvelle(s) tempête(s) tropicale(s) pour les 5 prochains jours : « Une zone suspecte est actuellement présente en zone indonésienne et devrait rentrer sur l’est du bassin dans moins de 12 heures. La circulation de ce précurseur étant assez large, il faut entendre qu’elle se concentre plus pour présenter un risque important (60 à 90%) de formation de tempête tropicale modérée à partir de samedi 8 mars sur l’extrême est du bassin ».

Et d’ajouter dans son bulletin du 6 mars à 16h (heure de Mayotte) que « concernant Mayotte, ce système devrait circuler au sud de l’île en journée de dimanche, à un peu moins de 200 km. Il sera alors en phase de re-organisation suite à son passage sur Madagascar. Selon les prévisions actuelles, la distance de passage devrait être suffisante pour que les vents les plus forts ne concernent pas l’île. Une dégradation pluvio-orageuse du temps est néanmoins attendue entre samedi soir et lundi en lien avec le passage des bandes périphériques associées à ce système. La population est invitée à se tenir au courant de l’évolution des prévisions au cours des prochains jours ».

Une dégradation des conditions météorologiques est alors attendue sur Mayotte à partir de samedi soir et jusque lundi, se traduisant par un épisode de fortes pluies possible sur le département.

Prudence donc sachant qu’Ivone et Jude seront les noms donnés aux prochains sur la liste…