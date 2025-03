Une matinée festival de jeux à la médiathèque Rama M’SA mardi prochain

La médiathèque municipale Rama M’sa reprend ses activités après le passage du cyclone Chido.

La médiathèque organise une matinée festival de jeux, le mardi 11 mars 2025, de 9h à 12h. Cette matinée sera l’occasion pour petits et grands de participer à des animations conviviales et culturelles, telles que des contes, des danses et des chants traditionnels.

Pour l’animation des activités, retrouvez le conteur mahorais Bacar Ntro et le Chama Mabanati Naimia de Passamainty.

Un moment privilégié pour se retrouver et s’amuser après les récents événements pour les plus jeunes. Participation gratuite.