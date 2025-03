Médaille de l’engagement ultramarin : une reconnaissance pour la lutte contre les violences à Mayotte et dans les Outre-mer

Le 4 mars 2025, à l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre l’exploitation sexuelle, le Ministre d’État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a remis la Médaille de l’engagement ultramarin à Rasmina Houmadi Oili, vice-présidente de l’association Haki Za Wanatsa – Collectif CIDE Outre-mer, pour son engagement contre les violences faites aux enfants et aux femmes à Mayotte. Cette cérémonie s’est tenue en présence de Lydia Barneoud, Directrice fondatrice de l’association, et de plusieurs membres du collectif.

Un engagement durable dans la lutte contre les violences

Cette distinction symbolique marque huit années de lutte continue des deux associées pour défendre les droits des victimes de violences. Le travail de Haki Za Wanatsa – Collectif CIDE Outre-mer se distingue par son engagement à Mayotte, où les violences envers les enfants et les femmes restent une problématique particulièrement préoccupante. En remettant cette médaille, le ministre des Outre-mer a salué l’impact des actions de terrain de l’association, qui œuvre depuis plusieurs années pour protéger et accompagner les victimes.

Un soutien actif aux acteurs locaux

L’événement a également été un moment privilégié pour dialoguer avec le conseiller spécial de Mayotte, qui a montré une grande attention aux retours de terrain et aux propositions faites par les membres du collectif. Ces échanges ont permis de souligner les préoccupations partagées par toutes les associations du Collectif CIDE, et d’envisager des solutions concrètes pour améliorer la situation sur le terrain.

Le ministre sera bientôt de retour sur l’archipel

Par ailleurs, lors de cette cérémonie, les difficultés actuelles vécues sur le territoire de Mayotte, notamment en matière de sécurité et de justice, près de trois mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, ont été abordées. En préparation de la prochaine visite officielle du ministre en avril, les discussions ont permis de mettre en lumière les enjeux et préoccupations spécifiques aux habitants de Mayotte, ainsi que les initiatives proposées par les associations locales. Au cours de cette rencontre, les membres de l’association ont remis au ministre la bande dessinée Des cailloux dans la mer, œuvre emblématique qui aborde les réalités complexes des territoires d’Outre-mer, en attendant la sortie prochaine du tome II. Ce geste témoigne de l’importance de la culture et de l’art dans la sensibilisation aux problématiques sociales.

Mathilde Hangard