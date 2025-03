L’association Les Enfants de St Michel Mayotte s’engage dans la préservation et la restauration de l’église Saint-Michel, du presbytère et du cimetière chrétien de Petite-Terre. La première construction est apparue en 1845, l’église Saint-Michel est un témoin majeur de l’histoire religieuse chrétienne de Mayotte, ayant accueilli différents ordres religieux au fil du temps.

Actuellement, l’association mène un projet de restauration de deux plaques de chancel de l’église, précieuses œuvres du XIXe siècle, gravement endommagées par le temps et les intempéries. Ces éléments liturgiques, ornés de motifs gothiques et de figures religieuses, nécessitent une intervention urgente pour être préservés.

À travers ce projet, Les Enfants de St Michel Mayotte souhaite transmettre ce patrimoine aux générations futures et sensibiliser la population à l’importance de sa conservation. L’association appelle aux soutiens et contributions pour mener à bien cette initiative essentielle à la mémoire et à une partie de l’identité culturelle de Mayotte.

Pour soutenir ce projet, quelques clics suffisent :