Dans un communiqué publié le 5 mars 2025, l’Ordre des avocats au Barreau de Mayotte a exprimé son soutien total au mouvement de grève lancé le 3 mars par les fonctionnaires et personnels contractuels du tribunal judiciaire de Mamoudzou. À travers cette grève, déclenchée pour une durée indéterminée, les grévistes souhaitent mettre en lumière les conditions de travail difficiles au sein du tribunal, aggravées par les conséquences du passage du cyclone Chido le 14 décembre dernier.

L’Ordre des avocats souligne que le personnel de greffe, « déjà en sous-effectif chronique« , se trouve dans une situation particulièrement préoccupante. La charge de travail est devenue « insurmontable« , exercée dans « des conditions matérielles extrêmement dégradées« , rendant l’accès à la justice de plus en plus difficile.

Depuis plusieurs années, les avocats alertent les autorités sur le manque criant de personnel. D’après eux, cette situation qui affecterait non seulement les avocats mais aussi les justiciables, qu’ils soient représentés ou non, et nuirait gravement au bon fonctionnement du service judiciaire. Dans ce contexte, l’Ordre des avocats exige que « des mesures d’urgence soient prises afin de répondre à cette situation qui n’est plus tenable, ni acceptable » pour « défendre l’accès au droit et à la justice », qu’il qualifie de « garantie fondamentale » dans une démocratie.

Mathilde Hangard