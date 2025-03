Un séminaire sur le parcours inspirant de femmes engagées dans la fonction publique ce vendredi

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la délégation du CNFPT de Mayotte, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte et la Ville de Mamoudzou collaborent pour organiser un séminaire sur le thème « Femmes mahoraises, osez la direction générale ! ».

L’objectif de mettre en lumière le parcours inspirant de femmes engagées dans la fonction publique, et déterminées à occuper des postes à responsabilité.

Le séminaire se tiendra le vendredi 7 mars 2025, de 8h30 à 12h30, à l’Hôtel de Ville de Mamoudzou, dans la salle Abdallah Houmadi.

Programme :

– 8h30 – 9h : Accueil et premiers échanges

– 9h05 – 9h15 : Discours d’ouverture de Nourainya LOUTOUFI, 3ème adjointe en charge de la citoyenneté et de l’état civil de la Ville de Mamoudzou

– 9h20 – 10h15 : Table ronde « Les femmes cadres au cœur des crises : comment concilier vie personnelle et vie professionnelle ? »

Intervenantes : Tamouati ALI BACAR, DGS adjointe, Ville de Chirongui ; Souraya HILALI, Directrice de missions transversales, Ville de Mamoudzou ; Ambouharia ABDOU, DGA Services à la population, Ville de Sada

– 10h20 – 11h : Retour d’expérience de femmes aux parcours inspirants Intervenantes : Maïda MOUSTOIFA, Directrice des finances et budgets, Ville de Mamoudzou ; Stanislas SAID, Miss Mayotte 2012, Cheffe d’unité USAR (Unité de Sauvetage, d’Appui et de Recherche), SDIS de Mayotte

– 11h05 – 11h20 : Pause – Échanges et rencontres

– 11h25 – 12h : La place des femmes dans les fonctions à responsabilité : Études, analyses et évolutions. Intervenante : Stéphanie PORTIER, Vice-présidente en charge de l’Observatoire de la parité, association Dirigeantes et Territoires

– 12h05 – 12h20 : Présentation de la formation « Femmes, osez la direction générale » de l’INET Intervenante : Asdjathy SAID ALI, Directrice adjointe du CNFPT, en charge de la formation

– 12h25 – 12h30 : Clôture de la conférence par Manarssana BOINA, Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, Préfecture de Mayotte