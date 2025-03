SMAE : non-conformité de la qualité de l’eau à Vahibé

Dans le cadre du contrôle de la qualité de l’eau, des analyses font état ce jour d’une non-conformité de la qualité de l’eau sur les paramètres bactériologiques. Ces résultats imposent de prendre des mesures de précaution pour garantir la potabilité de l’eau consommée dans le village de Vahibé.

Il est ainsi demandé à l’ensemble de la population de ce village de faire systématiquement bouillir l’eau. L’ébullition permet de stériliser l’eau et d’éliminer ainsi toutes les bactéries présentes. L’eau bouillie peut ensuite être utilisée pour boire, faire à manger et se brosser les dents, sans aucun danger pour la santé. Elle doit être stockée dans un récipient dédié, conservée à l’abri de la chaleur et peut être utilisée pendant 48 heures.

De nouveaux contrôles seront effectués dans les prochains jours afin de suivre l’évolution de la situation. Ces résultats feront l’objet d’une communication jusqu’à la levée de la non-conformité.