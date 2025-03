RSMA : Les volontaires du contingent de janvier 2025 sous le signe de la résilience

C’est une présentation au drapeau un peu spéciale qui a eu lieu hier matin au RSMA de Combani. En effet, ce sont les premiers volontaires qui se sont engagés suite au passage de Chido. Pour le chef de corps du RSMA, le colonel Benjamin Soubra, cette cérémonie avait une saveur toute particulière. « Cette génération a compris qu’il fallait que la vie reprenne après le passage de Chido. Ils ont été incorporés le 13 janvier dernier, le jour du passage de la tempête Dikeledi sur notre île, et certains sont arrivés à 6 heures du matin devant les portes du régiment bravant l’alerte rouge. Ils sont la génération de la résilience », nous a-t-il indiqué.

Cette cérémonie de présentation au drapeau qui s’est déroulée sur la place d’armes marque la fin de la formation militaire initiale des nouvelles recrues. Leur ont ainsi été inculqués les règles de vie en société, les valeurs de la République, le savoir-être ou encore les bons comportements à adopter afin d’être préparés au mieux pour suivre dorénavant une formation dispensée au sein du RSMA parmi les 22 proposées. Le colonel Soubra leur a rendu hommage… « Malgré les dégâts matériels, physiques et psychologiques vous avez fait preuve de courage et d’une volonté exemplaire. En rentrant au RSMA vous avez décidé de prendre votre avenir en main, vous avez également renoncé à la facilité, et vous vous êtes engagés à devenir des citoyens dignes de la République. Je vous souhaite une réussite à la fois personnelle mais aussi professionnelle et je salue encore une fois votre engagement inébranlable en dépit des difficultés ».

Le préfet François-Xavier Bieuville, présent pour l’occasion a fait part de sa « fierté pour le travail effectué » ainsi que de leur engagement. « Vous êtes les héritiers de la tradition française militaire…Vous ont été transmis la discipline, l’engagement, l’humanité, la solidarité », a-t-il déclaré.

Un retour à la normale progressif

Comme beaucoup d’institutions, le RSMA a été violemment touché par le cyclone Chido puisque de nombreuses toitures se sont envolées. « Nous avons repris progressivement… », nous explique le chef de corps. Au mois de janvier et février ce sont ainsi des petits contingents d’une trentaine de volontaires qui sont rentrés au sein du régiment au lieu de 70 habituellement. « Nous avons des infrastructures qui ont souffert… Mais maintenant nous allons prendre à nouveau notre rythme de croisière puisque pour le mois de mars nous avons de nouveau environ 70 volontaires ».

Car en effet après le passage de Chido, de nombreux encadrants du RSMA ont dû reprendre, par la force des choses, leur ancienne casquette, à l’image du colonel Soubra. « J’ai repris mon métier de militaire, notamment au sein de la FAZSOI (forces armées dans la zone sud de l’océan Indien), avec toutes les activités que cela implique, nous a-t-il confié. Juste après le passage de Chido nous avons fait des missions d’assistance à la population comme le nettoyage et le déblaiement des routes ou encore la distribution d’eau, de vivres et de bâches ». Ainsi au-delà de sa mission de formation et en dépit des difficultés suite au passage de Chido, le RSMA a montré son engagement inébranlable envers la population mahoraise.

B.J.