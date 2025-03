Du 10 au 14 mars 2025, Kawéni se transformera en un espace de partage avec des ateliers de bibliothèque de rue organisés par l’Association de quartier Bazama-Bandrajou (ABK), en collaboration avec l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte (EPFAM), la Ville de Mamoudzou et l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture.

De 13h30 à 15h30, ces ateliers proposeront aux habitants, et notamment aux jeunes, un lieu d’échanges culturels autour de la lecture. Une occasion de se retrouver, de partager des histoires et de découvrir de nouveaux livres, tout en renforçant les liens entre les habitants. Ces ateliers visent à apporter un souffle d’espoir et de solidarité dans un contexte encore marqué par le passage dévastateur du cyclone Chido le 14 décembre dernier.

À terme, cette initiative s’inscrit dans un projet d’aménagement global pour le quartier de Bazama-Bandrajou. Une concertation publique est d’ailleurs prévue du 24 mars au 24 avril 2025, afin de permettre à chacun d’exprimer ses besoins et attentes en matière d’aménagement. Des registres de concertation seront disponibles à la mairie de Mamoudzou et à l’EPFAM de Cavani, et une réunion publique viendra compléter ce processus pour garantir une prise en compte de toutes les voix.