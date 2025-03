Les aides post-Chido votées par le Conseil départemental lors de sa séance plénière

Lors de la reprise de la séance plénière débutée jeudi dernier, le Conseil départemental a adopté à l’unanimité, ce lundi 3 mars, différentes mesures pour soutenir entre autres les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes isolées après le passage du cyclone Chido.

Parmi les mesures votées ce lundi matin, on retrouve :

Le financement d’une aide exceptionnelle et complémentaire pour les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de l’aide sociale suite au cyclone.

La mise en place de bons d’achats et de bons alimentaires avec l’association Régions de France qui soutient l’opération à hauteur de 600.000 euros.

La validation de la Convention en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées signée avec l’Etat, lors de la visite de la ministre en charge du Handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq.

La prolongation de l’expérimentation de l’accueil de jour de 25 places sur le territoire pour 2025.

« Nous allons accompagner les personnes âgées et les personnes en situation de handicap à raison de 150 euros par personne, (500.000 euros au total) », a précisé Madi Moussa Velou, vice-président du Conseil départemental de Mayotte en charge de la solidarité et l’action sociale, à la fin de la séance. « Les personnes âgées et handicapées qui sont connues par nos services, celles qui touchent déjà une aide personnalisée, seront les premières à bénéficier de l’aide. Ensuite ce sont les personnes connues par les unités territoriales d’action sociale (UTAS), comme les femmes seules, les personnes isolées, qui recevront cette aide ».

« Nous avons réaffirmé la volonté de mettre en place un centre de formation IFSI avec la Croix-Rouge pour 65 infirmiers qui pourraient suivre le cursus dès cette année ou bien dès l’année prochaine« , a ajouté le conseiller.

Une volonté d’accompagner le monde économique de Mayotte, avec un budget serré

Des mesures qui s’inscrivent dans un objectif plus large d’accompagner l’ensemble du monde économique de Mayotte, comme l’indiquait Zamimou Ahamadi, 5ème vice-présidente, chargée des Finances et des Affaires européennes, jeudi dernier. « Il est nécessaire d’accompagner les agriculteurs, les pécheurs, les entreprises et d’accompagner les Mahorais qui ont perdu leur toit. Le budget d’investissement prévisionnel est de 242 millions d’euros pour reconstruire Mayotte. On espère aussi avoir de l’aide de l’Etat ».

Une aide plus qu’attendue au regard du budget prévisionnel pour l’année à venir car le Conseil départemental fait face à des dépenses exceptionnelles (aides d’urgence et équipements endommagés) et à des sources de revenus habituelles en perte de vitesse, comme les bénéfices de l’octroi de mer.

Tout l’enjeu est donc de savoir comment le Conseil départemental va-t-il faire pour financer tous ces projets pour participer à la reconstruction de Mayotte. Le budget sera voté aux alentours du 20 mars prochain.

Victor Diwisch