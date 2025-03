La qualité des rivières a un impact direct sur la santé humaine, restaurons les cours d’eau !

La préservation de nos cours d’eau et de la biodiversité qu’ils abritent représente aujourd’hui un enjeu majeur. Dans le cadre du programme européen Best Life 2030, Mayotte Nature Environnement (MNE) et le bureau d’études Océa Consult’ mènent un projet de restauration de cours d’eau (RESTOCOR) dans les bassins versants de la Gouloué, la Dembéni et l’Andrianabé.

Le projet RESTOCOR se concentre sur l’étude des populations et la restauration des habitats du cotylope à nageoires rouges, un petit poisson endémique de l’archipel des Comores. Il s’agit d’une espèce protégée et classée vulnérable par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Aussi, du fait de son cycle de vie, le domaine vital du cotylope à nageoires rouges est si large que si on le protège, lui et ses habitats, on protège par la même occasion de nombreuses autres espèces ! C’est pour cela qu’il a été choisi comme sujet central du projet.

RESTOCOR est un projet qui se déroule sur deux ans et demi, et est construit en plusieurs temps. Ainsi en novembre 2024, une identification des tronçons de cours d’eau prioritaires à restaurer a été faite. En avril prochain, commenceront les actions de restauration à proprement parler. Par ailleurs, un suivi régulier des populations de cotylopes à nageoires rouges et de leurs habitats est réalisé dans les cours d’eau identifiés.

Afin de sensibiliser les citoyens et citoyennes à l’importance de préserver les cours d’eau et leur biodiversité, des actions de maraudages sont prévues dans les mois à venir. L’objectif sera d’apporter aux publics des connaissances sur les rivières et de leurs donner des clés pour contribuer à leur protection.