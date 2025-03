La Cité Éducative de Petite-Terre lance son appel à projets 2025

« La Cité Éducative de Petite-Terre ouvre son appel à projets 2025, destiné aux acteurs engagés dans l’éducation, l’accompagnement et l’insertion des jeunes de 0 à 25 ans du quartier prioritaire de Petite-Terre. Cet appel vise à renforcer l’offre éducative et sociale en Petite-Terre en soutenant des initiatives structurantes et innovantes. Les dossiers sont à déposer avant le 11 mai 2025 », souligne l’établissement dans un communiqué.

Labellisée en 2022 par le Ministère de la Ville et du Logement et le Ministère de l’Éducation nationale, la Cité Éducative de Petite-Terre repose sur un partenariat renforcé entre les services de l’État, les collectivités, les associations et les habitants.

Des projets dédiés aux jeunes du quartier prioritaire de Petit-Terre

Son objectif est d’intensifier l’accompagnement éducatif des enfants et des jeunes avant, pendant et après le temps scolaire à travers trois axes majeurs :

Conforter le rôle de l’école : Structurer les réseaux éducatifs ; assurer une prise en charge précoce ; développer l’innovation pédagogique ; renforcer l’attractivité des établissements, etc…

Promouvoir la continuité éducative : Implication des parents ; prises en charge éducatives prolongées et coordonnées ; prévention santé ; lutte contre le décrochage scolaire; développement de la citoyenneté.

Ouvrir le champ des possibles : Insertion professionnelle ; mobilité ; ouverture culturelle ; accès au numérique ; lutte contre les discriminations, etc…

Les projets proposés devront s’adresser aux habitants du quartier prioritaire de Petite-Terre et concerner les jeunes de 0 à 25 ans ainsi que leurs parents, tout en répondant aux objectifs fixés par l’un des axes de la Cité Éducative.

Collège chef de file : Collège Zéna M’Déré.

Écoles membres de la Cité Éducative : Labattoir T17, Labattoir 5, Labattoir 4, Maternelle Moya, Maternelle Labattoir 7, Maternelle Pamandzi 7.

Établissements associés : Collège Zéna M’Déré, Bouéni Mtiti, Lycée de Petite-Terre, écoles élémentaires et maternelles de Pamandzi et Labattoir.

L’appel à projets est ouvert à toute personne morale de droit public ou privé, quel que soit son lieu d’implantation, acteur de l’éducation, œuvrant pour les habitants du quartier prioritaire de Petite-Terre.

Les actions déposées dans le cadre de cet appel devront à minima, s’inscrire dans l’un des axes de la cité éducative de Petite-Terre listés ci-dessus.

Modalités de candidature

Les dossiers devront répondre aux objectifs de la Cité Éducative et s’inscrire en cohérence avec les besoins du territoire.

Saisie du dossier en ligne avant le 11 mai 2025 à minuit : http://usagerdauphin.cget.gouv.fr

Transmission du Cerfa généré sur DAUPHIN à cite.educ@ccpt.yt avant le 11 mai 2025 à minuit.

Lien vers l’AAP complet : https://buff.ly/EOqZW5l

Guide de saisie DAUPHIN : https://buff.ly/AVlrvTL

Les projets seront examinés par un comité d’instruction tripartite réunissant la Préfecture de Mayotte, le Rectorat de Mayotte et la CCPT.

L’appel à projets de la Cité Éducative de Petite-Terre est une opportunité majeure pour les acteurs locaux de renforcer leur engagement en faveur de la jeunesse et de contribuer activement à l’avenir éducatif et social de Petite-Terre.

Contact pour toute information complémentaire : cite.educ@ccpt.yt