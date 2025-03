Comment aider les roussettes après le cyclone Chido ?

« Le régime alimentaire des roussettes de Mayotte est principalement composé de fruits et de nectar. Aussi, le cyclone ayant détruit une grande part de la végétation et des écosystèmes forestiers, trouver de la nourriture est devenu difficile pour elles », remarque dans un communiqué, le Réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable de Mayotte (EEDD).

« Ces chauves-souris sont cependant essentielles au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Elles participent notamment à la régénération des forêts, en pollinisant les plantes et en disséminant les graines ».

Comment pouvons-nous les aider ?

« Les écosystèmes sont naturellement résilients et la végétation est déjà en train de repousser. La meilleure façon d’aider les roussettes est de permettre la régénération de leurs habitats naturels, afin qu’elles puissent de nouveau y trouver refuge et nourriture. Pour cela, on peut par exemple laisser la végétation repousser sans intervenir. Si l’on décide de replanter, il est préférable de privilégier les espèces indigènes aux espèces exotiques. De plus, lorsque les arbres commenceront à avoir des fruits, on peut décider de ne pas tous les cueillir, afin d’en laisser une partie pour la faune sauvage ».

« Il est aussi possible de contribuer à l’étude et au suivi scientifique des roussettes et autres chauves-souris. Pour cela, il suffit d’entrer ses observations sur faune-France.org, ou de les envoyer au Groupe Chiroptères de l’Océan Indien (GCOI), en indiquant l’espèce, la nature de l’observation (visuelle, auditive, restes de nourriture…), la date, le point GPS, ainsi qu’une photo de l’animal dans la mesure du possible ».

Que faire en cas de découverte d’une roussette en détresse ?

« Pour toute chauve-souris en difficulté, il est possible de contacter le Groupe Chiroptères de l’Océan Indien au +262 692 67 65 72. Intervenir soi-même est fortement déconseillé, car manipuler un animal sauvage nécessite certaines compétences, afin de ne pas le blesser, limiter son stress et se protéger soi-même d’éventuelles blessures et maladies ».