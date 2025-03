Les mesures d’assouplissement d’importation des végétaux prolongées jusqu’au 31 juillet

« Le préfet de Mayotte prolonge jusqu’au 31 juillet 2025 les mesures d’assouplissement des conditions d’importation des végétaux par la voie commerciale sur le territoire afin de faciliter l’approvisionnement alimentaire des Mahorais », note la préfecture dans un communiqué, ce lundi 3 mars.

Une importation simplifiée pour les légumes racines comme le manioc

Pour tous végétaux et produits végétaux destinés à la consommation et les semences dont la commande est expédiée jusqu’au 31 juillet :

Les permis d’importation arrivant à échéance sont reconduits pour une durée de six mois sur demande par courriel au service Alimentation de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF).

Les importations de végétaux cultivés à La Réunion sont facilitées.

L’importation est simplifiée pour les végétaux, en particulier de légumes, dont les conditions d’introduction du territoire sont les plus simples à justifier par la pays d’origine, notamment en ce qui concerne les légumes “racines” (manioc, songe, taro, dachine, patates douces, pommes de terres, racines de flèche).

Pour la banane, un protocole doit être respecté pour celles en provenance de La Réunion et de Maurice. Les bananes des autres origines doivent respecter l’arrêté préfectoral numéro 06/DAF du 10 avril 1995.

Comme cela avait été annoncé pour l’arrêté dérogatoire de fin décembre, les mesures exceptionnelles peuvent évoluer en fonction de la situation et des besoins. Il est important de noter que :

La durée des mesures peut être prolongée jusqu’à ce que la situation permette de retrouver des modalités plus habituelles.

Les mesures ne doivent pas augmenter les risques de contamination de la production locale.

Les végétaux importés devront toujours être pré-notifiés selon les modalités habituelles et accompagnés du certificat phytosanitaire d’origine. Elles sont également déclarées à la douane.

Les produits alimentaires transformés ne sont pas soumis aux règles phytosanitaires, en revanche les denrées animales ou d’origine animale doivent obligatoirement provenir de pays ayant autorisation d’import dans l’Union européenne, avec inspection sanitaire au poste de contrôle frontalier.

« L’effet de ces mesures devrait s’amplifier »

Depuis l’instauration de ces mesures exceptionnelles, sur les 2 000 tonnes de produits végétaux importés à Mayotte, 40 tonnes l’ont déjà été à titre dérogatoire.

L’effet de ces mesures exceptionnelles devrait s’amplifier, les opérateurs les mobilisant davantage désormais. En effet, le service Alimentation de la DAAF a délivré depuis le début de l’année, 129 permis d’importation de produits végétaux dont 41 permis d’importation dérogatoires aux 34 opérateurs qui les ont sollicités.

La prolongation des mesures permettra par conséquent aux importateurs de continuer à s’approprier les nouvelles modalités prévues et facilitera l’importation de produits végétaux alimentaires à Mayotte notamment durant le mois de Ramadan.

Depuis le début de l’année, pour compenser l’absence de production locale notamment en tubercules et bananes, les opérateurs ont plus fortement sollicité les approvisionnements de la zone Océan Indien, notamment ceux en provenance de Madagascar qui s’élèvent à 1 100 tonnes soit plus de la moitié des importations réalisées en 2025. L’importation de végétaux en provenance de Madagascar est en effet possible au titre de la réglementation sanitaire classique pour de nombreuses productions.