Levée de la non-conformité bactériologique de l’eau dans le Centre et le Sud de l’île

SMAE – Société Mahoraise des Eaux informe les usagers que les derniers contrôles sanitaires de la qualité de l’eau distribuée à Kahani, Chirongui, Tsimkoura, Bandrélé, Bambo Est, Musicale Plage, Mtsamoudou et dans les villages des communes de Bouéni et de Kani-Kéli sont conformes à la norme sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sur l’ensemble des paramètres, notamment bactériologiques. La situation est redevenue normale au niveau de la qualité. Par conséquent, Il n’est plus nécessaire de faire bouillir l’eau pour la consommer comme recommandé initialement par précaution dans le communiqué du mercredi 26 février 2025.