Garance : Des renforts de Mayotte redéployés à La Réunion

Ce ne sont pas moins de 104 militaires de la Sécurité civile qui ont décollé ce matin de Mayotte pour La Réunion. « C’était des personnels venus en renfort il y a quelques jours pour prêter mains forte suite au passage de Chido », a indiqué l’Inspecteur général des sapeurs-pompiers, le général Éric Faure.

Parmi ces effectifs arrivés à La Réunion depuis Mayotte ce samedi matin, 74 pompiers de la Sécurité civile, 15 pompiers mahorais et 15 pompiers réunionnais. Une deuxième vague de renforts devrait arriver de l’Hexagone dimanche avec 100 pompiers de la Sécurité civile. De plus, un escadron de gendarmerie présent actuellement dans le 101 département va être envoyé à La Réunion dans les 48 heures afin de renforcer la sécurité et la protection des Réunionnais, a fait savoir l’inspecteur général des sapeurs-pompiers.