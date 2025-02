Une délégation des Affaires économiques de l’Assemblée nationale en déplacement sur notre territoire

C’est une délégation réduite qui est venue en déplacement à Mayotte. En effet seuls la présidente de la Commission des Affaires économiques et députée de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé, ainsi que trois autres vice-présidents étaient présents. « De par les difficultés de logements dans l’île nous n’avons pas pu tous venir mais c’est quand même une délégation transpartisane composée des groupes parlementaires LFI, Les Verts, la Droite Républicaine et les Démocrates », explique la députée.

« Apprendre et comprendre »

Si la délégation est venue à Mayotte c’est avant tout pour « apprendre et comprendre », nous indique Aurélie Trouvé. « Car notre Commission a été saisies sur le volet économie en vue de la préparation de la loi programme pour Mayotte qui sera présentée devant l’Assemblée nationale et le Sénat au mois de juin prochain », (ndlr, il était prévu qu’elle soit examinée devant le Parlement tout d’abord en mars, puis en avril…). Ainsi durant deux jours la délégation n’a pas chômé puisqu’elle a rencontré et s’est entretenue avec de nombreux acteurs locaux : DEAL, SGAR, le président de Conseil départemental, celui de l’Association des maires de Mayotte (AMM976), le Cesem, l’édile de Mamoudzou, les organisations syndicales, des représentants du monde agricole, ou encore des associations comme la Croix-Rouge, les Naturalises, et bien entendu les différents services de l’État ainsi que le préfet, François-Xavier Bieuville. Bref un déplacement marathon afin de faire le tour d’un maximum de sujets. « Nous sommes venus rencontrer et écouter les différents acteurs de ce territoire car il ne s’agit pas seulement de reconstruire mais de construire, insiste la présidente de la Commission. Avant Chido, la situation était déjà inacceptable pour un département français où les enfants n’allaient à l’école que la moitié du temps… Nous devons créer une source d’attractivités et cela passe par l’Éducation qui doit être à la hauteur des besoins, mais aussi la Santé ».

Lors de ses différents déplacements dans l’île et des rencontres avec les acteurs locaux, les membres de la délégation ont constaté le manque criant d’investissements. « Il y a un déficit d’investissements publics chronique dans ce département, qui a été abandonné par la République. Nous allons travailler pour proposer des amendements sur la future loi programme de Mayotte », assure Aurélie Trouvé. Selon elle, il y a la nécessité de former dans l’île plus de professeurs, de soignants, de cadres, … et de créer de l’attractivité. « Il n’y a pas seulement l’immigration clandestine qui génère des tensions mais aussi la misère sociale, ajoute la députée de Seine-Saint-Denis. La question c’est de savoir comment on fait pour avoir un développement endogène dans l’île et ainsi enclencher la machine. Cela passe par la formation et la structuration des filières car ce territoire a un potentiel énorme ».

B.J.