Le carnaval de l’école maternelle de Koungou, un moyen pour tourner la page Chido

Les danses et les sourires des enfants déguisés, ont rempli de joie et de couleurs le centre-ville de Koungou, ce jeudi 27 février au matin, à l’occasion du carnaval de l’école maternelle de la commune.

Pendant plus d’une heure, enfants, parents, professeurs et personnel municipal, ont déambulé dans la rue de la carrière sur le rythme de musiques dansantes et sous les regards amusés et apaisés des habitants, qui n’ont pas hésité à accompagner le défilé.

« L’année dernière on n’avait pas pu mettre en place le carnaval à cause des barrages”, note Yann Christine, directeur de l’école maternelle Mairie-Koungou, heureux de pouvoir relancer la tradition surtout dans ce contexte d’après le cyclone. « Quand j’ai récupéré mes élèves après le cyclone ils étaient très tristes, certains ne parlaient pas beaucoup. Avec ce carnaval on a souhaité leur redonner une joie de vivre et montrer qu’il faut aller de l’avant et se battre », explique Zouhoura Abdillah, enseignante en grande section maternelle. « Le carnaval permet de tourner la page Chido, d’oublier ce qui s’est passé et surtout de commencer le ramadan en tranquillité ».

Des déguisements réalisés à partir de matériel de récupération pour sensibiliser au développement durable

Cette année le thème du carnaval était le développement durable. Une notion au cœur du programme mais aussi un principe plus que jamais d’actualité après le cyclone.

« Après Chido on a constaté qu’il y avait trop de déchets et pour sensibiliser les élèves on a décidé d’utiliser le plastique, du sopalin, des mouchoirs, des sacs de riz et des sacs poubelles, pour faire nos vêtements. Les élèves se sont bien amusés et ils ont compris qu’il ne faut pas tout jeter par terre et qu’on peut faire plein de choses avec les déchets !”, remarque l’enseignante.

« On a pas voulu demander aux parents d’acheter des costumes car nous voulions tout réaliser nous même. On ne voulait pas qu’ils dépensent, certains sont toujours en situation difficile », ajoute Yann Christine. « Les professeurs, le personnel municipal, les agents spécialisés des écoles maternelles et les élèves se sont mobilisés pour créer les tenues, ça a permis la cohésion de toute une équipe. C’est aussi ça le but du carnaval, d’unifier pendant quelques jours l’ensemble de la population ».

A la fin du défilé, de retour dans l’enceinte de l’école, les enfants ont eu le droit à une collation et à de l’eau. Et si certains d’entre eux semblaient fatigués de cette heure de marche, des parents et enseignants n’ont pas hésité à continuer la fête dans la cour, signe que le carnaval a fait le plus grand bien à tout le monde.

Victor Diwisch