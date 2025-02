La Tanzanie à l’offensive commerciale aux Comores

La Tanzanie poursuit son offensive commerciale aux Comores. Le pays tente de détrôner Madagascar en matière d’importations de produits et biens de consommation. La suspension récente de la ligne Moroni-Tana a poussé les autorités tanzaniennes à diversifier des actions de rapprochement en matière d’échanges dont la plus spectaculaire est la mise à disposition d’un avion-cargo durant tout le mois de ramadan aux opérateurs comoriens souhaitant faire du business au pays de Julius Nyerere.

Des biens et produits de consommation de base

« Nous sommes là pour faciliter et consolider les échanges entre nos deux peuples. Pour cela, nous ouvrons les portes de l’ambassade à tous les Comoriens. Nous avons le devoir et l’obligation de faciliter la circulation entre les Comores et la Tanzanie», a souligné dans la presse comorienne, l’ambassadeur de la République unie de Tanzanie, Saidi Othman Yakubu.

La Tanzanie, longtemps resté l’un des champions en matière de tourisme médical pour les Comoriens est devenu un eldorado commercial privilégié pour les commerçants de l’archipel. Malgré l’absence de chiffres, l’on peut se permettre d’affirmer qu’une bonne partie des devises comoriennes atterrissent en Tanzanie. Le diplomate tanzanien a justifié ainsi la mise en place d’un avion-cargo par la hausse du volume des échanges entre les deux pays, soit « 18% en deux ans » entre 2023 et 2024. Le commerce des marchandises, du bétail, du textile, de produits alimentaires sont en tête dans le classement des biens de consommation importés de la Tanzanie.

La compagnie tanzanienne vient de procéder à une baisse de 70% des tarifs de son fret aérien durant le mois de ramadan pour faciliter les commerçants comoriens. « Air Tanzania propose un tarif de 475 francs comoriens par kilo, au lieu de 3.400 francs. C’est une offre spéciale pour faciliter le commerce des Comoriens durant le ramadan en Tanzanie. Ce moyen est sûr et rapide pour l’envoi de vos colis », a ainsi souligné l’ambassadeur tanzanien qui se félicité de la mobilité croissante des populations des deux pays.

L’histoire commerciale entre la Tanzanie et les Comores

La Tanzanie et les Comores ont multiplié les actions de rapprochement. Une commission mixte paritaire a eu lieu en juillet 2024. Les deux parties ont identifié de nombreux secteurs à soutenir : la circulation des biens et des personnes, le commerce, l’agriculture, l’élevage, l’énergie, l’entraide judiciaire, le sport, entre autres. Une cinquantaine d’opérateurs économiques tanzaniens multiplient les visites aux Comores depuis quatre mois pour identifier des secteurs où investir. Un groupe tanzanien a exprimé récemment son souhait d’investir dans le secteur énergétique.

L’accord général de coopération entre les Comores et la Tanzanie date de 2009 sous la présidence d’Ahmed Abdallah Mohamed Sambi après la visite historique de l’ancien président tanzanien, Jakaya Mricho Kikwete, à Moroni. Un forum économique entre les deux pays a été organisé en août 2024 à Moroni, cinq ans après les premières rencontres commerciales comoro-tanzaniennes de 2015 qui ont véritablement scellé la coopération économique entre les deux pays après le premier accord de partenariat signé en 2006.

Les Comores et la Tanzanie sont liés par l’histoire, la culture et par le sang. De nombreux ressortissants de l’archipel ont des descendants principalement à Zanzibar où ont été formés de nombreux cadres de l’élite religieuse comorienne et où partaient l’essentiel des boutres qui approvisionnaient les Comores en denrées alimentaires et en biens de consommation depuis les années 1940. Ce regain d’intérêt des deux pays à approfondir et à diversifier les échanges commerciaux a un lien avec l’histoire commerciale entre la Tanzanie et les Comores.

A.S.Kemba, Moroni