Fin de grève à la Communauté de Communes de Petite-Terre et réouverture de la Maison France Service

« Après plusieurs séances de négociations entre la Communauté de Communes de Petite-Terre (CCPT) et les représentants des agents, un accord de sortie de grève a été signé le 26 février, mettant fin au mouvement social débuté le 11 février 2025″, indique la CCPT dans un communiqué de presse ce vendredi 28 février. L’ensemble des services de la CCPT et ceux de la MFS ont donc repris depuis ce jeudi 27 février.

« Cet accord ouvre la voie à des réunions régulières pour aborder d’autres enjeux liés aux conditions de travail. Une première réunion de travail est programmée le 7 mars afin de structurer ces discussions et de garantir un suivi efficace des engagements pris ».

À l’origine des tensions : une inégalité dans le traitement des agents publics

« Les revendications des agents s’appuient en partie sur la disparité entre les aides accordées aux fonctionnaires d’État et celles disponibles pour les agents territoriaux. Les services de l’État ont pu soutenir leurs agents en mettant en place des primes et aides exceptionnelles. Cette dynamique d’accompagnement n’a malheureusement pas été étendue aux agents territoriaux », déplore la CCPT.

« Aider les étudiants, les fonctionnaires et d’autres secteurs publics est une initiative plus que louable, et ces derniers méritent pleinement ces soutiens. Néanmoins, la France étant un pays fondé sur les principes d’égalité et de justice, il ne devrait pas exister de disparités entre agents du service public. Les collectivités territoriales méritent une cohérence de traitement. La CCPT a saisi le Ministre des Outre-mer ainsi que les deux sénateurs de Mayotte afin de leur en faire part ».

Les discussions ont permis de valider plusieurs mesures :