Des containers humanitaires bloqués au port de Longoni, selon une association

« Actuellement, des containers de dons humanitaires destinés à des associations de Mayotte sont bloqués au Port de Longoni à Mayotte car ces dernières sont dans l’incapacité la plus totale de s’acquitter des sommes colossales qui leurs sont demandées pour pouvoir en prendre possession« , déplore Arnaud Gufflet, président de l’sssociation Solidarité Saint Martin Moselle, créée suite au passage de l’Ouragan Irma qui a frappé l’île de Saint Martin dans les Antilles Françaises en 2017. « Si les associations de Mayotte ne peuvent pas en prendre possession, c’est toute la population de Mayotte qui va en être impactée ».

« Jeudi 27 février, notre association a fait parvenir un mail à Monsieur le Sénateur de Mayotte dans lequel nous lui demandons de demander au Préfet de Mayotte de prendre un arrêté de réquisition de tous les containers de dons humanitaires, destinés à la population, présents et à venir au Port de Longoni et de les remettre aux associations afin que ces dernières puissent les distribuer à la population ».