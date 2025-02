Cyclone Garance : le point sur les vols Air Austral du 27 et 28 février

Compte tenu de l’évolution des prévisions météorologiques pour les prochaines heures à l’île de La Réunion et à l’île Maurice, liées à l’approche de la forte tempête tropicale Garance, L’Aéroport de Maurice a fermé ses portes mercredi 26 février au soir, l’Aéroport de la Réunion Roland Garros a lui aussi fermé ses portes dès 10h30, ce jeudi 27 février 2025, et ce jusqu’à nouvel ordre. « Aucune réouverture des aéroports n’est envisagée avant vendredi 28 février 2025″, annonce Air Austral dans un communiqué.

En conséquence, et en concertation avec les autorités et le Poste de Commandes Opérationnelles de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros, Air Austral a procédé à de nouveaux ajustements de son programme des vols pour les journées des 27 et 28 février 2025, détaillés ci-après.

Les vols non mentionnés ci-dessous sont maintenus aux jours et horaires initiaux. « Certains horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et de la situation. Des points réguliers seront faits par la compagnie. Dans tous les cas, il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral.com« , note la compagnie.