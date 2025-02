Cyclone Garance : La Réunion retient son souffle, 3h avant l’alerte rouge

Suite au passage de Chido et ses conséquences dévastatrices pour l’éducation et la scolarité des jeunes mahorais, le Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement de Mayotte (CCEEM) a décidé de réunir, durant une matinée, l’ensemble des acteurs éducatifs pour réfléchir ensemble sur la continuité éducative à proposer aux élèves du territoire.