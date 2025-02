« Mamoudzou by night » de retour le 8 mars 2025 avec une marche et un trail

La marche nocturne de Mamoudzou revient le 8 mars 2025 en partenariat avec plusieurs associations et le CCAS de Mamoudzou. Cette année, deux circuits sont proposés : une marche de 7km et un trail de 10km.

« Mamoudzou by night » permet de redécouvrir Mamoudzou en arpentant le centre-ville la nuit à travers deux circuits au choix : une marche de 7 kilomètres ou un trail de 10 kilomètres. Cette année le rendez-vous est donné le 8 mars 2025 à 20 h pour un départ depuis l’Hôtel de Ville.

Après le passage dévastateur du cyclone Chido et pour initier un retour à la vie normale, petits et grands sont invités à se retrouver pour partager ce moment de cohésion, dont la marraine est Manarsana Boina, la nouvelle directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité.

Marcher sous les étoiles dans la convivialité

« Cette initiative permet de promouvoir la santé physique et mentale. A travers une activité simple et accessible à tous : marcher sous les étoiles. Ce concept repose sur l’association de la nature, de l’exercice physique et de la convivialité pour contribuer au bien-être des participants », note la Ville de Mamoudzou dans un communiqué.

« Cette seconde édition est programmée peu de temps après le passage du cyclone Chido provoquant de nombreux dégâts et laissant derrière lui des habitants, des entreprises, des associations, des institutions sinistrés. La Ville de Mamoudzou se tient aux côtés de ses administrés en favorisant la cohésion et la solidarité primordiale durant ces moments difficiles et en leur donnant l’occasion de se retrouver autour d’une activité« , ajoute la Ville.

La participation à « Mamoudzou by night » est gratuite et ouverte à toutes les catégories de personnes et de tous âges (à partir de 7 ans sur autorisation écrite de leur représentant légal) et en bonnes conditions physiques.

Inscription gratuite et obligatoire

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jour de la marche le 8 mars. Les participants doivent compléter et envoyer le formulaire en ligne puis remettre à la direction de l’excellence sportive et de la vie associative les documents ci-dessous signés :

La décharge

Le règlement

L’autorisation de droit à l’image

L’autorisation parentale si le participant est mineur

Formulaire et documents disponibles sur le site de la Ville : https://www.mamoudzou.yt/evenements/mamoudzou-by-night-2025/.