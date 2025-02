L’école maternelle de Koungou-Mairie : un défilé entre traditions et développement durable

Le 27 février 2025, l’école maternelle de Koungou-Mairie à Mayotte propose un événement unique qui mêle culture locale et enjeux environnementaux. Ce défilé, à la fois festif et éducatif, permettra aux élèves de célébrer leur patrimoine mahorais tout en prenant conscience des problématiques écologiques contemporaines.

Entre traditions mahoraises et préservation de l’environnement

Les enfants, accompagnés de leurs enseignants, défileront vêtus de costumes inspirés des traditions mahoraises. Cette année, une particularité marquera l’événement : les déguisements ont été créés à partir de sacs poubelles, une initiative qui illustre parfaitement l’engagement de l’école pour le développement durable. Chaque costume a été conçu et fabriqué par les élèves eux-mêmes, dans le cadre d’un projet pédagogique sur le recyclage et la réutilisation des matériaux. Cette démarche vise à sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la protection de l’environnement et à leur faire comprendre qu’il est possible de transformer des matériaux recyclés en créations artistiques. Au-delà de l’aspect ludique, cet événement s’inscrit dans une volonté d’éveiller dès le plus jeune âge des pratiques éco-responsables. Ce défilé sera également l’occasion de partager un moment de convivialité au sein de la communauté éducative, réunie autour de cette initiative originale.

Quand et où ?