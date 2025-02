Cyclone : Garance se renforce et pourrait passer directement sur l’île de La Réunion

Garance, qui avait débuté en tant que simple dépression, devrait désormais être un cyclone tropical, et sa trajectoire devient de plus en plus inquiétante. Après être passée par le stade de « tempête tropicale modérée » puis de « forte tempête tropicale », Garance est aujourd’hui un « cyclone tropical », et les prévisions indiquent que le météore pourrait se renforcer davantage pour atteindre le stade de « cyclone tropical intense » dans les heures à venir.

Garance : un cyclone tropical intense ?

Initialement, les experts annonçaient que Garance pourrait circuler, au plus proche, à environ 70 kilomètres au large des côtes réunionnaises, mais les dernières informations révèlent que le cyclone pourrait maintenant passer directement sur l’île, avec des vents supérieurs à 160 km/h. À 4h du matin (en heure locale), ce mercredi 26 février 2025, Garance était localisée à 425 km au Nord-Ouest de La Réunion, avec des vents soutenus à 95 km/h et des rafales atteignant 130 km/h. Le phénomène se déplace actuellement à 13 km/h en direction de l’Est-Nord-Est, poursuivant son intensification.

Des conditions extrêmes attendues

Selon Météo-France La Réunion, Garance pourrait devenir un cyclone tropical intense d’ici jeudi, avec des vents compris entre 166 et 212 km/h. La situation est désormais préoccupante, car Garance pourrait impacter directement l’île avec des conditions extrêmes : vents violents, fortes pluies, risques accrus d’inondations et d’importants dégâts matériels. Une vigilance jaune fortes pluies est en vigueur pour le Nord, l’Est et le Sud-Est, une pré-alerte cyclonique a été émise depuis lundi soir et l’alerte orange sera déclenchée ce mercredi à partir de 14h (en heure locale).

Les autorités locales ont renforcé les consignes de sécurité, appelant la population à sécuriser les biens extérieurs, à vérifier les systèmes de drainage et à se préparer à d’éventuelles coupures de courant. Les services de secours sont en alerte maximale et prêts à intervenir en cas d’urgence. En parallèle, les prévisions soulignent un risque élevé de fortes houles et de conditions maritimes dangereuses.

Mathilde Hangard