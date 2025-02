Andry Rajoelina élu « Personnalité de l’année 2024 » par l’African Leadership Magazine

Le président malgache, Andry Rajoelina, a été sacré « Personnalité de l’année 2024 » par l’African Leadership Magazine. La remise du prix a eu lieu, le 23 février, à Casablanca au Maroc en présence de nombreux décideurs et acteurs du continent. Le média, basé à Londres, est connu «pour son engagement à mettre en avant des leaders africains, des entrepreneurs et des personnalités influentes», selon l’Express de Madagascar.

Une diplomatie économique tous azimuts

La cérémonie a été présidée par l’ancien président tanzanien, Jakaya Mricho Kikwete. « L’évènement de cette année dont le thème est ‘Leadership inclusif pour une Afrique interconnectée : nouveaux paradigmes pour les réalités futures’ promet d’être un moment déterminant pour le leadership africain, avec une liste exceptionnelle de lauréats et de discussions transformatrices visant à favoriser une croissance durable sur tout le continent », a souligné l’African Leadership Magazine sur sa page officielle.

Le chef d’Etat malgache, aux côtés de son épouse et de son ministre de l’Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, est distingué en raison de sa diplomatie économique tous azimuts. Andry Rajoelina multiplie les rencontres internationales pour attirer des investisseurs dans son pays considéré comme le plus pauvre du continent. « Le président de la République Andry Rajoelina s’est démarqué surtout sur le continent africain par sa vision et son plan clair pour la transformation de Madagascar dans de nombreux domaines comme la réforme économique, l’Énergie, la Santé, la diplomatie », a justifié la présidence malgache dans un communiqué.

Le patron du palais d’Ivoloha a été largement élu avec 65,69% des voix du « Grand public » contre ses homologues des Seychelles et de la République démocratique du Congo (Rdc) qui ont obtenu respectivement 20,48% et 13,83%. « Le prix est réservé chaque année aux Africains de premier plan qui contribuent à promouvoir le progrès du continent et à modifier positivement l’image négative perçue de l’Afrique », a-t-on expliqué.

Des richesses naturelles contre des investissements

Andry Rajoelina a doté Madagascar d’une vision baptisée « Fisandratana 2030 » qui signifie « émergence et renaissance en malagasy », souhaitant même devenir « le grenier rizicole africain ». Il a ainsi engagé des politiques de transformations de la Grande Ile dont la plus emblématique est la construction de la première autoroute du pays qui reliera Antananarivo au port de Tamatave. Il souhaite miser sur les richesses naturelles pour attirer des investissements lourds dans tous les secteurs de développement. Une gamme de projets dans l’Agriculture, l’Énergie (avec 100 mégawatts de parc solaire), la riziculture ont été annoncés.

«Un vrai et un véritable leader doit comprendre et maitriser les atouts, les opportunités mais aussi les défis et les difficultés de son pays. Il a l’obligation de définir une vision claire pour le bien-être de sa population », a-t-il souligné dans un discours prononcé après la remise du prix. « Nous avons décidé de prendre en main notre destin et de façonner avec une vision claire des actions claires. Nous avons bâti et nous allons continuer à construire des infrastructures qui changent le quotidien de la population. (…). La transformation agricole est une arme pour combattre la pauvreté », a ajouté le chef d’Etat malgache.

A.S.Kemba, Moroni